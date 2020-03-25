25 Март 2020 2020-03-25T10:19:48+03:00

Дни льготной стерилизации кошек и собак в Ростове-на-Дону: где и когда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут дни льготной стерилизации собак и кошек в 2020 году

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Дни льготной стерилизации кошек и собак в Ростове-на-Дону в 2020 году: где и когда. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, акция пройдет уже в ближайший четверг, 26 марта. Если успеть еще предварительно записаться, то операцию животному можно сделать на треть дешевле обычной цены. Причем операции делают не только в донской столице, но и в других городах Ростовской области.

В ведомстве добавили, что стерилизовать можно как домашних, так и безнадзорных животных. А следующие ближайшие дни льготной стерилизации намечены на 30 апреля, 28 мая и 25 июня.

Ветеринарные врачи уверены, что стерилизация животных – наиболее гуманный способ контроля их численности, а еще позволяют избавить владельца животного от многих проблем в период половой активности питомцев. В мероприятии примут участие ростовская областная и городская станции по борьбе с болезнями животных (адреса и телефоны см. ниже).

КОНКРЕТНО

Записаться на льготную процедуру

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;

Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Венеры, 21, тел. +7 863 270-03-93

г. Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26, тел. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Семикаракорск, ул. 2-й переулок, 204, тел. (86356)4-14-10

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

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