Экс-футболист «Ростова» заболел коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T10:43:19+03:00

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Опасным вирусом COVID-19 заболел бывший полузащитник «Ростова» Максим Астафьев. Сейчас футболист является игроком «Ленинградца». Как сообщает пресс-служба клуба, спортсмен неделю назад вернулся вместе с командой в Санкт-Петербург со сборов в Испании.

Футболиста госпитализировали в больницу, а остальных игроков «Ленинградца» отправили на карантин.

- Сегодня анализ на коронавирусную инфекцию, взятый у полузащитника нашей команды Максима Астафьева, дал положительный результат. Футболист чувствует себя хорошо, температуры, кашля и других симптомов болезни у него не обнаружено. Максим находится в инфекционной больницы им. Боткина под наблюдением врачей, - отмечено в сообщении.

Футболист Максим Астафьев перешел в донской клуб в 2008 году, где играл за «Ростов» два года. Затем он перешел в клуб «Сибирь», а после был игроком футбольных клубов «Томь», «Тосно», «Мордовия» и «СКА-Хабаровск». Контракт с новообразованным клубом первенства ПФЛ «Ленинградец» футболист подписал в августе 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU