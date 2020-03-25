В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная жалобам на соцработников

25 Март 2020 2020-03-25T10:47:36+03:00

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В среду, 25 марта, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная качеству работы государственных организаций социального обслуживания. Ее проведут специалисты регионального министерства труда и социального развития. Звонить по телефону, указанному ниже, можно будет с 14:00 до 16:00. Позвонив по этому номеру, можно будет узнать, кому положен соцработник, какие функции он должен выполнять, как часто приходить и что входит в его обязанности.

Кроме того, этот же телефон горячей линии работает в ведомстве и по общим вопросам. Он функционирует в рабочее время с 09:00 до 18:00, но в пятницу только до 16:45. Перерыв - с 13:00 до 13:45. На все вопросы ответят сотрудники министерства. Там же добавили, что в нерабочие, праздничные дни и в ночное время телефон переведен в круглосуточный режим - там установлен автоответчик.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU