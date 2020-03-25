25 Март 2020 2020-03-25T10:59:33+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 26 марта 2020 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 26 марта 2020 года

Изменить размер текста: A A

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 марта 2020 года: где и когда. Как рассказали энергетики, в донской столице запланированы отключения электричества. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

с 08:00 до 17:00:

- ул. Малиновского 216; ул. Таганрогское шоссе 1-3, 2-6, 144, 144А; пер. Нефтяной; пер. Элеваторный; пер. Машиностроительный; пер. Нефтекачка; с/т Восход; с/т Восход-2; с/т Малинка .

- поселок «Каменка»: ул. Тракторная 36-48, 48Б, 48И, 41-79; ул. Борисоглебская 52-72, 75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; пер. Технологический 8; пер. Экскаваторный; пл. 2-й Пятилетки 23; пер. Курильский. с 09:00 до 12:00:

- ул. Сызранская 1-9; ул. Нефёдова 1-13; ул. Козлова 1-13, 2-12; пер. Конструкторский 1-13, 2; ул. Зенитчиков 7-19, 8-20; 2-й переулок 39-51, 30-42, 21-37, 18-20; 3-й переулок 27-57, 28-64; ул. Текучёва 98-138, 47-69; 11-я улица 1-23, 12-38; ул. Черепахина 91-113; пер. Приволжский 28-40, 11-13; ул. Н. Ополчения 28-112, 31-79; ул. Черепахина 33-91, 16-94; ул. Катаева 67-185, 46-146; ул. Варфоламеева 15-103, 32-60; пер.Приволжский 12-22, 4-6, 3; 1-й переулок 1-39, 2-40; ул. Малюгина 3-13, 21-83, 4-68; ул. Филимоновская 35-37, 2-16; ул. Эстонская 1-47; 2-й переулок 1-19, 2-16; 3-й переулок 1-23, 2-28; Локомотивная 1-39; пер. Приволжский 2-6А, 14, 16, 1-9, 9А; ул. Катаева 9-65, 2-24, 32-40; ул. Черепахина 5-31, 2-14; ул. Н. Ополчния 12-26; ул. Варфоламеева 1-13, 12-32.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Ульяновская 29-41, 55; 30-46, 58; ул. Донская 44. - ул. Б. Садовая 45.

с 09:00 до 16:30:

- ул. Российская 2А, 6, 14А; ул. Курчатова 2, 2А, 2Б, 4А . - ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 3-17, 4-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12; ул. Российская 32-42, 23-25.

с 09:00 до 17:00:

- ул. 3-я Баррикадная 75/83, 35-85, 36-52, 46А (аб.); ул. 4-я Кольцевая 82, 64А, 66А; ул. 6-я Кольцевая 64А, 64-72, 84, 66А, 75, 83-85, 91, 93/1, 95; ул. Красная 51-97, 30-82; ул. Крупской 45-97, 56-78; ул. Осипенко 63-67, 64; ул. Промежуточная 1-23, 2-24, 25 (аб.); просп. Стачки 122-156, 156 (аб.); ул. Фестивальная 10-12. - ул. 26-я линия 1-25, 2-20; ул. 28-я линия 11-43, 20-50; ул. Мурлычева 1-7, 2-6; ул. Рябышева 1-11, 2-8; ул. Черевичкина 2, 4.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU