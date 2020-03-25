2020-03-25T11:02:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Будет наказан: врач из Таганрога отказался ехать к пациентке из-за боязни коронавируса

Девушка недавно вернулась из Испании
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
У приехавшей из Испании девушки взяли все необходимые анализыУ приехавшей из Испании девушки взяли все необходимые анализыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Коронавирус испортил карьеру терапевта из медсанчасти города Таганрога. Врач не приехал на вызов к пациентке с температурой и кашлем, которая недавно вернулась из туристического путешествия по Испании.

Из-за плохого самочувствия девушка не смогла явиться в больницу самостоятельно. Изумленная отказом врача тагароженка рассказала о произошедшем знакомым, а после эта история стала активно обсуждаться в социальных сетях и докатилась до главы администрации города Александра Лисицкого.

- Провели служебное расследование. Были прослушаны разговоры с диспетчером скорой помощи. Его действия были грамотные и обоснованные. Что касается врача медсанчасти, то в отношении него будут применены меры дисциплинарного воздействия, - сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий

По его словам, в Таганроге до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Прибывшая из Испании девушка оказалась здорова, она пробудет на карантине до 1 апреля. А со всеми медиками города провели совещание по усилению контроля за выполнением мероприятий по предупреждению распространения инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сообщения о вертолетах с дезинфицирующими воздух от коронавируса лекарствами донские власти назвали выдумкой

Подобных методик борьбы с опасными болезнями не существует (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области заболеваемость туберкулезом за год снизилась
Новая транспортная программа обойдется Ростову в 33,5 млн рублей
В Ростове из-за коронавируса пассажиропоток упал почти наполовину
Будет наказан: врач из Таганрога отказался ехать к пациентке из-за боязни коронавируса
Отключение света в Ростове-на-Дону 26 марта 2020 года: где и когда
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная жалобам на соцработников
Экс-футболист «Ростова» заболел коронавирусом
Дни льготной стерилизации кошек и собак в Ростове-на-Дону в 2020 году: где и когда
В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера
Магазин к автомату Калашникова задержали на российско-украинской границе
В Ростове и области возможны ЧС из-за обмеления Дона
Из-за пандемии коронавируса Виктория Лопырева стала больше времени проводить с сыном
Жители Ростовской области задолжали за газ 341 миллион рублей
Ростовская модель Мария Лиман без одежды порассуждала о самоизоляции
В Ростове поймали незаконно продавшего иномарку мужчину
В Ростове за нападение на следователя с ножом осудили местного жителя
Ростовчане из-за коронавируса стали меньше посещать кафе
В донском регионе начали дезинфицировать холлы, лифты и перила