Будет наказан: врач из Таганрога отказался ехать к пациентке из-за боязни коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T11:02:40+03:00

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Коронавирус испортил карьеру терапевта из медсанчасти города Таганрога. Врач не приехал на вызов к пациентке с температурой и кашлем, которая недавно вернулась из туристического путешествия по Испании.

Из-за плохого самочувствия девушка не смогла явиться в больницу самостоятельно. Изумленная отказом врача тагароженка рассказала о произошедшем знакомым, а после эта история стала активно обсуждаться в социальных сетях и докатилась до главы администрации города Александра Лисицкого.

- Провели служебное расследование. Были прослушаны разговоры с диспетчером скорой помощи. Его действия были грамотные и обоснованные. Что касается врача медсанчасти, то в отношении него будут применены меры дисциплинарного воздействия, - сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий

По его словам, в Таганроге до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Прибывшая из Испании девушка оказалась здорова, она пробудет на карантине до 1 апреля. А со всеми медиками города провели совещание по усилению контроля за выполнением мероприятий по предупреждению распространения инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU