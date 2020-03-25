В Ростове из-за коронавируса пассажиропоток упал почти наполовину

25 Март 2020 2020-03-25T11:13:51+03:00

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В Ростове-на-Дону пассажиропоток снизился на 40% из-за коронавируса. После введения в регионе режима повышенной готовности, людей, пользующихся общественным транспортом, стало в разы меньше. Об этом в эфире радио Комсомольская правды заявил глава департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов.

В условиях распространения вредных инфекций, в том числе коронавирусной, все донские ВУЗы перешли на дистанционный режим. Студенты разъехались по домам, многие отправились в родные города. Улицы Ростова заметно опустели, а вместе с ними - автобусы и маршрутки.

Обсудить ситуацию и разобраться, к каким последствиям это приведет, решили на радио Комсомольской правды. Христофор Ермашов в прямом эфире рассказал, что водители городских маршрутов могут остаться без зарплат.

- Транспортные компании в муниципалитетах, например, уже выплатили авансы своим водителям. 12 апреля должна быть зарплата, денег на которую нет. А если ее нет, кто будет работать? - прокомментировал ситуацию глава дептранса.

Кроме того, на данный момент школьники ушли на каникулы. Дети больше времени проводя дома - никуда не выезжают. А, как у нас принято, бабушки и дедушки отводят своих внуков на уроки. Соответственно они тоже не пользуются общественным транспортом.

- Количества пассажиров стало значительно меньше. На некоторых маршрутах спал до 40%. Поэтому мы наблюдаем снижение пассажиропотока среди пенсионеров и так называемых предпенсионеров, — уточнил Ермашов.

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ИСТОЧНИК KP.RU