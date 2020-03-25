2020-03-25T11:13:07+03:00
Общество

Новая транспортная программа обойдется Ростову в 33,5 млн рублей

Контракт будет заключен в конце марта
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Новая транспортная программа обойдется Ростову в 33,5 млн рублейНовая транспортная программа обойдется Ростову в 33,5 млн рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Компания из Санкт-Петербурга разработает новую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону до 2035 года. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, организация выиграла соответствующий конкурс департамента транспорта, снизив цену на 10,53 млн рублей.

Организация готова выполнить эту работу за 33,5 млн рублей, хотя власти выделяли на эти цели из бюджета около 45 млн рублей.

Питерская фирма стала победителем конкурса еще в феврале прошлого года, но УФАС отменил результаты аукциона из-за жалобы одного из участников, которого не допустили до торгов.

Стоит отметить, что победившая компания имеет большой опыт работы по разработки стратегических и динамических транспортных моделей для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Десять лет назад организация выполняла для Ростовской области модель опорной транспортной сети. Договор с подрядчиком будет заключен 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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