2020-03-25T14:16:09+03:00
Общество

В Ростовской области заболеваемость туберкулезом за год снизилась

По данным эпидемиологов, раннее выявление и своевременное лечение туберкулеза исключают тяжелые осложнения
Ольга ГОПАЛО
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Важно выполнять все рекомендации врачей. Фото: ГОПАЛО Ольга.Важно выполнять все рекомендации врачей. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области снижается заболеваемость туберкулезом. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Так, в минувшем году было зарегистрировано 1 142 случая. Это на 4,6 процента меньше, чем в 2018-м. Среди заболевших есть дети до 14 лет - 62 ребёнка, и подростки до 17 лет - 31 человек. Кроме того, за год от этого заболевания умерли трое, один из которых подросток.

При этом за два месяца этого года заболевших активными формами туберкулеза было 167 человек, а бациллярными формами - 90.

В ведомстве напомнили, что туберкулез передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. В частности, опасные бактерии попадают в воздух, когда больной туберкулезом говорит или кашляет. Находящиеся в одном помещении с больным люди, вдыхая зараженный воздух, могут заразиться сами. Болезнь чаще всего поражает легкие.

Однако туберкулез можно излечивать. Раннее выявление и своевременное лечение туберкулеза исключают тяжелые осложнения, необходимость хирургического лечения, а также летальный исход от этого заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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