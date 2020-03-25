2020-03-25T14:13:22+03:00
Общество

В Батайске построят еще одну школу

Она станет одной из самых крупных в городе
Ольга ГОПАЛО
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В городе Батайска будет построена еще одна школа.В городе Батайска будет построена еще одна школа.Фото: Ольга Крыльцова
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В городе Батайске в ближайшее время будет построена еще одна школа. Об этом сообщили правительстве Ростовской области. Там добавили, что образовательное учреждение будет рассчитано на 1340 мест и станет одним из самых крупных в городе.

Глава региона уже распорядился направить на разработку проектной документации на строительство здания из областного бюджета около 12,5 миллиона рублей. Теперь местным чиновникам предстоит провести аукцион, чтобы выбрать того, кто разработает нужные документы, а также получить заключение госэкспертизы. Все это должно быть завершено до конца текущего года.

К слову, известно, что в том же городе уже идет активное строительство школы, рассчитанное на 600 учеников. Поскольку в Батайске наблюдается дефицит мест в образовательных учреждениях, то планируют строительство еще четырех школ в общей сложности на 4 620 учеников и дополнительного блока для 300 школяров. Ожидается, что все они будут открыты к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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