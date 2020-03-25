2020-03-25T14:10:22+03:00
Общество

В Новочеркасске мужчина получил три года за ложное заминирование автостоянки

Правда, наказание ему назначили условно
Ольга ГОПАЛО
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Задержание мужчины было делом техники.Задержание мужчины было делом техники.Фото: Николай КРИВИЧ
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В городе Новочеркасске на скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвиняли по одной из статей уголовного кодекса. Как рассказали в региональной прокуратуре, горожанин был задержан после того, как с его номера поступил звонок. Звонивший сообщил, дежурному в отделе полиции, что автостоянка на улице Мацоты, 54 в городе Новочеркасске заминирована.

В итоге на место выехали оперативники, однако поступившая по телефону информация не подтвердилась. Отыскать злоумышленника оказалось делом техники. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Известно, что суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Правда, наказание - условное. В надзорном ведомстве добавили, что приговор в отношении подсудимого уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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