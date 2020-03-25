Ростовские школьники снимут ролики о ветеранах и передадут их в музей

25 Март 2020 2020-03-25T14:08:24+03:00

В Ростовской области школьники снимут видеоролики о ветеранах и героях Великой Отечественной войны. Фото: Евгения ГУСЕВА

Они будут храниться в информационном центре военно-исторического комплекса «Самбекские высоты»

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В Ростовской области школьники будут снимать видеоролики о ветеранах и героях Великой Отечественной войны. На Дону пройдет областная акция «Я помню! Я горжусь!», посвященная 75-летию Великой Победы.

Известно, что идею организовать такой флешмоб предложил глава региона Василий Голубев. Причем участниками акции могут стать не только ученики школ, но и родители, и педагоги, и студенты. В результате, таким образом они создадут небольшие видеоролики, память о которых хранится в архивах каждой семьи.

Позже видеорассказы авторы роликов передадут в информационный центр военно-исторического комплекса «Самбекские высоты», он будет открыт к 9 Мая после реконструкции.

Все авторы получат памятные дипломы. По словам губернатора, в сохранении исторической памяти важно участие каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU