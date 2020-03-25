2020-03-25T14:08:24+03:00
Общество

Ростовские школьники снимут ролики о ветеранах и передадут их в музей

Они будут храниться в информационном центре военно-исторического комплекса «Самбекские высоты»
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростовской области школьники снимут видеоролики о ветеранах и героях Великой Отечественной войны.В Ростовской области школьники снимут видеоролики о ветеранах и героях Великой Отечественной войны.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Ростовской области школьники будут снимать видеоролики о ветеранах и героях Великой Отечественной войны. На Дону пройдет областная акция «Я помню! Я горжусь!», посвященная 75-летию Великой Победы.

Известно, что идею организовать такой флешмоб предложил глава региона Василий Голубев. Причем участниками акции могут стать не только ученики школ, но и родители, и педагоги, и студенты. В результате, таким образом они создадут небольшие видеоролики, память о которых хранится в архивах каждой семьи.

Позже видеорассказы авторы роликов передадут в информационный центр военно-исторического комплекса «Самбекские высоты», он будет открыт к 9 Мая после реконструкции.

Все авторы получат памятные дипломы. По словам губернатора, в сохранении исторической памяти важно участие каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ростовских парковках предложили установить системы оплаты, принимающие наличные деньги
Ростовчанка заплатит штраф за красную рыбу сомнительного качества
В Ростове-на-Дону подбирают кандидата на пост начальника по делам молодежи
Необычный полицейский, защитивший диссертацию по баранам, задержан за взятку
Министр здравоохранения РФ рассказал о первых 30-40 летних больных с коронавирусной пневмонией
«Любопытный» - новый способ получить быстрый и недорогой интернет от ТТК в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области Василий Голубев создал личную страницу «ВКонтакте»
ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» переходят на дистанционный формат работы с населением
Жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева рассказала о переезде семьи за границу
«Ростелеком» приступил ко второму этапу создания «умного города» в Шахтах
В Ростовской области выплаты к Международному дню театра получат ветераны сцены
Донской казак во время проводов на репетицию парада Победы предложил возлюбленной выйти замуж
В Ростове-на-Дону из-за коронавируса изменится расписание автобусов до аэропорта "Платов"
Ростовские школьники снимут ролики о ветеранах и передадут их в музей