Ростовские школьники снимут ролики о ветеранах и передадут их в музей
В Ростовской области школьники будут снимать видеоролики о ветеранах и героях Великой Отечественной войны. На Дону пройдет областная акция «Я помню! Я горжусь!», посвященная 75-летию Великой Победы.
Известно, что идею организовать такой флешмоб предложил глава региона Василий Голубев. Причем участниками акции могут стать не только ученики школ, но и родители, и педагоги, и студенты. В результате, таким образом они создадут небольшие видеоролики, память о которых хранится в архивах каждой семьи.
Позже видеорассказы авторы роликов передадут в информационный центр военно-исторического комплекса «Самбекские высоты», он будет открыт к 9 Мая после реконструкции.
Все авторы получат памятные дипломы. По словам губернатора, в сохранении исторической памяти важно участие каждого.
ИСТОЧНИК KP.RU