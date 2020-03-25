В Ростове-на-Дону из-за коронавируса изменится расписание автобусов до аэропорта "Платов"
Жителям и гостям Ростовской области придется привыкать к измененному расписанию движения автобусов № 700, которые следуют от Привокзальной площади донской столицы до аэропорта Платов. В четверг, 26 марта, автобусы поедут по-новому. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Перемены связаны с тем, что зарубежные полеты из Ростова полностью прекращены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на Дону.
Теперь с Привокзальной площади города автобусы будут отправляться с 06:30 до 20:00 с интервалом в час, а в ночное время, с 23:30 до 06:30. Транспорт будет ездить каждые два часа.
- На период возможных пиковых нагрузок перевозчиком предусмотрены резервные автобусы, которые будут находиться на конечных остановках. При необходимости дополнительные транспортные средства будут выпускаться диспетчером на линию, – отметили в правительстве.
Цена билета на автобус № 700 не изменятся. Время в пути с вокзала до аэропорта также останется прежним - 1 час 10 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU