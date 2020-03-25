2020-03-25T12:28:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове-на-Дону из-за коронавируса изменится расписание автобусов до аэропорта "Платов"

Поездки буду осуществляться каждые два часа
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Жителям и гостям донской столицы придется привыкать к новому расписанию автобусов, следующих в ПлатовЖителям и гостям донской столицы придется привыкать к новому расписанию автобусов, следующих в ПлатовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителям и гостям Ростовской области придется привыкать к измененному расписанию движения автобусов № 700, которые следуют от Привокзальной площади донской столицы до аэропорта Платов. В четверг, 26 марта, автобусы поедут по-новому. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Перемены связаны с тем, что зарубежные полеты из Ростова полностью прекращены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на Дону.

Теперь с Привокзальной площади города автобусы будут отправляться с 06:30 до 20:00 с интервалом в час, а в ночное время, с 23:30 до 06:30. Транспорт будет ездить каждые два часа.

- На период возможных пиковых нагрузок перевозчиком предусмотрены резервные автобусы, которые будут находиться на конечных остановках. При необходимости дополнительные транспортные средства будут выпускаться диспетчером на линию, – отметили в правительстве.

Цена билета на автобус № 700 не изменятся. Время в пути с вокзала до аэропорта также останется прежним - 1 час 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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