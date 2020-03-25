Донской казак во время проводов на репетицию парада Победы предложил возлюбленной выйти замуж

25 Март 2020 2020-03-25T12:46:05+03:00

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Трогательное предложение руки и сердца донской казак сделал своей любимой девушке прямо во время торжественной церемонии проводов отряда в Подмосковье. Как сообщается на сайте областного правительства, казаки вскоре отправляются на подготовку к параду Победы.

- Казак-дружинник Константиновского войскового конного центра Иван Пономарев предложил своей возлюбленной Алене Ермак, приехавшей на проводы, стать его женой. Девушка дала согласие под громогласное одобрение казаков «Любо!» - отмечено в сообщении.

Девушка на неожиданное предложение возлюбленного ответила согласием. Для получения благословения от родителей возлюбленной жених отправит сватов.

Молодой казак является потомственным казаком в восьмом поколении. По его словам, сватов к невесте он зашлет после того, как вернется с юбилейного парада Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU