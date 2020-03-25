2020-03-25T14:05:51+03:00
Общество

В Ростовской области выплаты к Международному дню театра получат ветераны сцены

Праздник ежегодно отмечается 27 марта
Ольга ГОПАЛО
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Премии к профессиональному празднику получат 107 человек.Премии к профессиональному празднику получат 107 человек.Фото: Ольга КОСТИНА
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Совсем скоро 27 марта отмечается Международный день театра. По такому случаю выплаты получат 107 ветеранов сцены. Такое решение принял глава региона.

Известно, что премии выплатят актерам и художественному персоналу, которые плодотворно трудились в театрах Ростовской области не меньше двух десятков лет и внесли большой личный вклад в развитие культуры и искусства.

Кроме того, в минувшем году для работы театров было направлено около 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств. А на укрепление материально-технической базы выделено более 680 миллионов рублей из областного бюджета. В региональном правительстве добавили, что уже проведены ремонты и обновлено оборудование в Музыкальном театре и Театре имени Максима Горького, а также в театрах Таганрога, Новочеркасска и Волгодонска. Так, одежда сцены, световое и современное звукотехническое оборудование, а также инструменты приобретены во все донские театры.

Всего же в 2019-м состоялось свыше 200 крупных мероприятий, создано более 70 новых постановок и состоялось девять масштабных театральных фестивалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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