В Ростовской области выплаты к Международному дню театра получат ветераны сцены
Совсем скоро 27 марта отмечается Международный день театра. По такому случаю выплаты получат 107 ветеранов сцены. Такое решение принял глава региона.
Известно, что премии выплатят актерам и художественному персоналу, которые плодотворно трудились в театрах Ростовской области не меньше двух десятков лет и внесли большой личный вклад в развитие культуры и искусства.
Кроме того, в минувшем году для работы театров было направлено около 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств. А на укрепление материально-технической базы выделено более 680 миллионов рублей из областного бюджета. В региональном правительстве добавили, что уже проведены ремонты и обновлено оборудование в Музыкальном театре и Театре имени Максима Горького, а также в театрах Таганрога, Новочеркасска и Волгодонска. Так, одежда сцены, световое и современное звукотехническое оборудование, а также инструменты приобретены во все донские театры.
Всего же в 2019-м состоялось свыше 200 крупных мероприятий, создано более 70 новых постановок и состоялось девять масштабных театральных фестивалей.
ИСТОЧНИК KP.RU