«Ростелеком» приступил ко второму этапу создания «умного города» в Шахтах

25 Март 2020 2020-03-25T12:57:22+03:00

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Расширенное соглашение о сотрудничестве по созданию умной цифровой среды в городе Шахты Ростовской области подписали директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов и глава муниципалитета Андрей Ковалев. Согласно договоренностям, в шахтинских школах установят платформу для экономии энергоресурсов «Цифровой двойник» и оцифруют систему питания учеников, а во дворах города появятся первые «умные домофоны». При этом национальный цифровой провайдер продолжит развитие ранее установленной автоматизированной системы управления городским хозяйством «Учет выполнения работ» – к ней планируют подключить муниципальные инспекции, операторов вывоза мусора и ресурсоснабжающие организации.

- За время тестирования системы «Учета выполнения работ» мы получили желаемые результаты: полный контроль над постановкой задач городским службам, качеством их выполнения и фактами нарушений. Главное – этот ресурс ускоряет реакцию муниципальных служб на запросы жителей, а значит, улучшает качество жизни. Цифровизация города – наша стратегическая задача. Постепенно оцифровывая важнейшие сферы жизни, мы достигаем главной цели – создания комфортного и безопасного окружения для горожан, – считает Андрей Ковалев, глава администрации г. Шахты.

Следующим этапом развития городского хозяйства станет «Цифровой двойник» –платформа для автоматизированного управления энергоресурсами в социальных учреждениях. Датчики, установленные на коммунальных счетчиках, собирают большой объем данных за длительный период времени и передают в систему, которая позволяет прогнозировать потребление и таким образом экономить до 50% бюджетных средств.

В рамках соглашения в Шахтах появится первый район с «умными домофонами», оснащенными кнопкой SOS, функциями видеозвонка и удаленного доступа через приложение смартфона. Управлять системой можно будет из любой точки мира, где есть интернет.

В ближайшее время в социальной сфере города «Ростелеком» запустит еще одно цифровое решение: «Школьное питание». Родители учеников смогут выбирать меню обедов на неделю вперед и контролировать посещение, а сотрудники столовой – к приходу детей накрывать на стол заказанную еду.

- Буквально две недели назад в рамках мероприятия «Цифровая прокачка. Ростовская область» мы с главой администрации Андреем Ковалевым участвовали в разработке идей в секции «Умные города». В итоге появились конкретные решения под потребности города Шахты. Город – живой организм. Эффективно управлять современным мегаполисом можно только консолидируя информацию о всех процессах и выстраивая прогнозы в реальном времени. Очень важно понимать, что цифровизация идет не "ради цифровизации", а для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. "Умный город" – синоним безопасного города, с четкими правилами и прозрачными взаимоотношениями, –комментирует Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Первое соглашение о сотрудничестве между «Ростелекомом» и администрацией г. Шахты было подписано в июне 2019 года. В течение прошлого года в городе сотрудники компании установили и ввели в эксплуатацию систему «умного освещения», которая экономит до 65% энергоресурсов, в настоящее время – запускают ранее протестированную муниципалитетом автоматизированную систему «Учет выполнения работ». На данный момент в Шахтах к интернету подключено 14 объектов лечебно-оздоровительных учреждений, действует электронная запись к врачу, цифровая медицинская карта и электронный больничный. К региональной информационной системе подключены 48 детских садов, 10 колледжей и все 39 школ. Все сегменты «Умного города» в перспективе планируется объединить в «Умный регион».