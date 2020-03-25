Жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева рассказала о переезде семьи за границу

25 Март 2020 2020-03-25T13:01:59+03:00

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Молодая супруга футболиста "Ростова" Павла Мамаева рассказала о переезде с мужем за границу. Один из пользователей социальной сети Instagram поинтересовался у Аланы Мамаевой, куда они хотят переехать, ведь совсем недавно полузащитник заявил, что они с семьёй готовят глобальный переезд за границу.

- Это была шутка, - сообщила Алана Мамаева

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", футболист Павел Мамаев перешел в «Ростов» осенью прошлого года на правах свободного агента. В текущем сезоне чемпионата России 31-летний полузащитник принял участие в одном матче, отметившись забитым мячом, который помог его команде во время домашнего матча на стадионе "Ростов-Арена" обыграть соперников из ЦСКА.

Сейчас все матчи РПЛ приостановлена из-за коронавируса до 10 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU