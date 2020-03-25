2020-03-25T13:01:59+03:00
Общество

Жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева рассказала о переезде семьи за границу

Алана Мамаева часто общается с подписчиками
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Супруга Павла Мамаева. Фото: Instagram Алана МамаеваСупруга Павла Мамаева. Фото: Instagram Алана Мамаева
Изменить размер текста:

Молодая супруга футболиста "Ростова" Павла Мамаева рассказала о переезде с мужем за границу. Один из пользователей социальной сети Instagram поинтересовался у Аланы Мамаевой, куда они хотят переехать, ведь совсем недавно полузащитник заявил, что они с семьёй готовят глобальный переезд за границу.

- Это была шутка, - сообщила Алана Мамаева

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", футболист Павел Мамаев перешел в «Ростов» осенью прошлого года на правах свободного агента. В текущем сезоне чемпионата России 31-летний полузащитник принял участие в одном матче, отметившись забитым мячом, который помог его команде во время домашнего матча на стадионе "Ростов-Арена" обыграть соперников из ЦСКА.

Сейчас все матчи РПЛ приостановлена из-за коронавируса до 10 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Развод - дело времени": Футболист "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дальнейших отношениях с женой

Паре предрекают скорое расставание (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ростовских парковках предложили установить системы оплаты, принимающие наличные деньги
Ростовчанка заплатит штраф за красную рыбу сомнительного качества
В Ростове-на-Дону подбирают кандидата на пост начальника по делам молодежи
Необычный полицейский, защитивший диссертацию по баранам, задержан за взятку
Министр здравоохранения РФ рассказал о первых 30-40 летних больных с коронавирусной пневмонией
«Любопытный» - новый способ получить быстрый и недорогой интернет от ТТК в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области Василий Голубев создал личную страницу «ВКонтакте»
ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» переходят на дистанционный формат работы с населением
Жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева рассказала о переезде семьи за границу
«Ростелеком» приступил ко второму этапу создания «умного города» в Шахтах
В Ростовской области выплаты к Международному дню театра получат ветераны сцены
Донской казак во время проводов на репетицию парада Победы предложил возлюбленной выйти замуж
В Ростове-на-Дону из-за коронавируса изменится расписание автобусов до аэропорта "Платов"
Ростовские школьники снимут ролики о ветеранах и передадут их в музей