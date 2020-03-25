2020-03-25T13:05:29+03:00
Общество

ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» переходят на дистанционный формат работы с населением

О возобновлении личного приема посетителей будет сообщено дополнительно
Материал ГК "Чистый город"
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В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и для повышения уровня безопасности граждан с 25 марта регоператоры ГК «Чистый город» и «Эко Центр» переходят на дистанционное взаимодействие с населением.

- Ограничения в очном обслуживании абонентских участков носят временный характер. Все технические и логистические службы регоператора работают в штатном режиме, вывоз отходов производится по графику во всех МЭОКах Ростовской области, - подчеркнула генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

В период ограничения посещения абонентских отделов заказать вывоз отходов, заключить договор и сообщить о проблеме жители могут через онлайн-сервисы регоператора. На сайтах ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» создана возможность загрузки файлов. В раздел «Контакты» добавлена дополнительная опция: прикрепление писем, запросов и договоров в электронном виде.

В случае отсутствия возможности у потребителя отправки документов по электронной почте или на сайте, у входа в абонентские участки размещены почтовые ящики.

Кроме того, для взаимодействия с регоператором абоненты могут воспользоваться услугами «Почты России».

По-прежнему в штатном режиме работает Call-центр. Его телефон 8-800-707-05-08. На горячую линию граждане могут обратиться по любым вопросам, связанным с услугой ТКО.

Для отслеживания квитанций и платежей у абонентов есть доступ к личному кабинету на сайте.

Оплатить услугу по вывозу ТКО можно с помощью онлайн сервисов Сбербанка либо подключив услугу «Автоплатёж».

О возобновлении личного приема посетителей будет сообщено дополнительно.

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