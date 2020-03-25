Губернатор Ростовской области Василий Голубев создал личную страницу «ВКонтакте»

25 Март 2020 2020-03-25T13:18:32+03:00

Наиболее важная информация будет публиковаться на официальном сайте правительства

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Глава донского региона Василий Голубев зарегистрировал личную страницу в соцсети «ВКонтакте». В первой публикации губернатор Ростовской области рассказал, что создал аккаунт, чтобы своевременно информировать жителей Дона обо всех важных событиях.

- Рассчитываю, что площадка станет обоюдополезной. Буду делиться здесь важной информацией. Жду общения на интересные темы, инициативы. Уверен: еще один канал обратной связи с жителями области поможет оперативнее решать многие вопросы, устранять проблемы. Ведь цель у нас общая – улучшение самочувствия жителей Ростовской области, - сообщил Василий Голубев.

По его словам, информацию о наиболее сложных вопросах и проблемах нужно искать на официальном сайте регионального правительства, где размещены все необходимые данные и документы.

- Оговорюсь сразу: в силу загруженности не смогу отвечать на все вопросы и комментарии, но читать буду все, буду вступать в дискуссии, а также поручу своим помощникам и службам реагировать предельно быстро. Поручу подключиться к нашему общению и членов Правительства Ростовской области, если этого потребует ситуация. Будем общаться, нам всегда есть что сказать друг другу, - подытожил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU