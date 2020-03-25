«Любопытный» - новый способ получить быстрый и недорогой интернет от ТТК в Ростове-на-Дону

25 Март 2020 2020-03-25T14:08:33+03:00

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Этой весной компания ТрансТелеКом предлагает новым абонентам в Ростове-на-Дону акционный тарифный план «Любопытный».

«Любопытный» - это удобный пакет услуг для тех, кто умеет считать и внимательно подходит к выбору провайдера. Тарифный план включает в себя высокоскоростной домашний интернет на максимальной скорости – до 100 Мбит/сек и более 115 каналов интерактивного телевидения по цене от 480 рублей в месяц. Дополнительно по очень выгодной цене можно приобрести мощный роутер в рассрочку.

Интерактивное телевидение от ТТК позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, используя интерактивные функции паузы и перемотки эфира. В рамках услуги «Интерактивное телевидение» ТТК предлагает абонентам базовый и расширенный пакеты каналов, специальные тематические пакеты каналов на любой вкус и популярные сервисы подписки на видеопрокат, подключить которые можно прямо при просмотре телевидения.

«Любопытный» домашний интернет и телевидение от ТТК – это гарантия того, что ежемесячная стоимость услуг не повысится в течение 12 месяцев после подключения– выгода очевидна!

Становясь абонентом ТТК, вы также получаете возможность подключить антивирусный пакет для ПК и мобильного телефона с тридцатидневным периодом бесплатного использования, познакомиться с новым сервисом ТТК Play, который позволяет запускать даже самые современные и требовательные игры на обычном ноутбуке, и другие преимущества.

С подробными условиями акции в вашем городе можно ознакомиться на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.