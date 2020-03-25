Министр здравоохранения РФ рассказал о первых 30-40 летних больных с коронавирусной пневмонией

25 Март 2020 2020-03-25T14:57:11+03:00

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В эфире программы "Право на справедливость", которая вышла в эфир на 1-м канале в ночь на вторник, 25 марта, министру здравоохранения России Михаилу Мурашко задали вопросы. Как сообщает KP.RU, в программе речь шла о работе врачей во время коронавируса, наличии аппаратов вентиляции легких, препаратов и свободных палатах в больницах страны.

- Подобная ситуация это стресс для любой системы здравоохранения. То, с чем мы и весь мир столкнулись сегодня, беспрецедентная ситуация. Но мы готовы. Готовились фактически с начала года, - рассказывает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Правительство сделало шаги, которые позволили нашей стране не превратиться в красное пятно (по уровню распространения заболеваемости. - Ред.) за короткое время.

Во всем мире врачи и научные сотрудники столкнулось с возбудителем, к которому нет специфического иммунитета, отсутствую лекарства, необходимые для борьбы с вирусом, подчеркнул министр. Поэтому инфекция стремительно распространяется.

МОБИЛИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В случае, если заболеет большое количество людей одновременно, то обстановка может стать хуже.

- Поэтому главное, что мы советуем сегодня всем россиянам — это здоровьесберегающее поведение. Не ведите себя опасно» - призвал министр россиян.

По его мнению, сейчас система здравоохранения страны мобилизуется ежедневно.

- Мест в больницах хватит. Оборудования сегодня тоже достаточно. И докупается еще, чтобы иметь резерв. Сейчас у нас в стране 47 тысяч аппаратов ИВЛ, - отметил Михаил Мурашко.

Проблема заключается еще и в том, что зачастую люди игнорируют предупреждения специалистов. Многие не выполняют рекомендации врачей и лечатся спиртным, а также курят. У людей, имеющих пристрастие к табаку и алкоголю, болезнь будет проходить гораздо сложнее.

- Часть наших сограждан, когда уже были предупреждения: очаг, опасно, вспышка, не езжайте (за рубеж. - Ред.), продолжали все равно ехать. Сейчас мы говорим: обязательно изолируйте своих близких (старшего возраста. - Ред.), - рассказывает министр. - Мы сегодня говорим в основном о пожилых людях. Что их нужно беречь, охранять. Но ситуация относится ко всем возрастам, - предупреждает министр здравоохранения. - Да, в меньшей степени болеют дети, редко болеют беременные женщины. Но мы видим сегодня и уже в России заболевших людей в возрасте от 30 до 40-ка, причем, с пневмонией (осложнение COVID, которое может привести к острой дыхательной недостаточности. - ред.). Поэтому об опасности нужно помнить всем.

ИСТОЧНИК KP.RU