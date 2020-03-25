В Ростове-на-Дону подбирают кандидата на пост начальника по делам молодежи
В администрации донской столице вновь происходят кадровые перестановки. Мэрия Ростова объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела по делам молодежи.
Предыдущий начальник отдела по делам молодежи при администрации Ростова-на-Дону Андрей Косенко покинул свой пост в связи с повышением.Это произошло 1 февраля 2020 года.
Сейчас на сайте городской мэрии размещена вся подробная информация о требованиях к потенциальным кандидатам, перечень необходимых документов, представляемых кандидатом, нормативные правовые акты, знание которых обязательно необходимо для муниципального служащего.
Известно, что срок приема документов для участие в конкурсе на должность заканчивается 2 апреля этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU