Ростовчанка заплатит штраф за красную рыбу сомнительного качества

25 Март 2020 2020-03-25T15:32:49+03:00

Женщина покупала ее, а после солила самостоятельно

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Специалисты регионального Россельхознадзора привлекли к ответственности ростовчанку за продажу слабосоленой семги. Женщина е смогла подтвердить документально качество и безопасность продукта, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушительницу нашли на одном из рынков донской столицы. Предприимчивая ростовчанка пыталась продать около 4 кг продукта.

- С нарушителем проведена профилактическая работа о требованиях ветеринарного законодательства Российской Федерации и недопустимости реализации рыбной продукции и нерыбных объектов промысла с нарушением ветеринарно-санитарных правил и норм, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции, – отмечено в сообщении регионального Россельхознадзора.

Женщину привлекли к ответственности за нарушение правил продажи продуктов животноводства. Теперь ростовчанке предстоит выплатить административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU