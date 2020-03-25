2020-03-25T15:46:54+03:00
Общество

На ростовских парковках предложили установить системы оплаты, принимающие наличные деньги

Штраф за неоплату парковки составляет 1,5 тысячи рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Для удобства ростовчан создано множество способов оплаты парковкиДля удобства ростовчан создано множество способов оплаты парковкиФото: Ольга ГОПАЛО
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Неравнодушные ростовские автомобилисты попросили установить паркоматы, которые принимают наличные деньги на платной парковке. Такая инициатива опубликована на портале «Активный Ростовчанин».

Авторы объявления отмечают, что для удобства автомобилистов необходимо разработать приложение, позволяющее осуществлять прием платежей с банковских карт.

- Российский рубль является законным платежным средством, обязательным к приему на всей территории Российской Федерации. Предлагаем обязать владельца парковок ООО «Парковочное пространство Ростов-на-Дону» установить паркоматы, позволяющие производить оплату наличными денежными средствами без взимания комиссии, - говорится в инициативе.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", 12 марта 2020 года вступили в действие поправки в ст. 26.10 и 28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Изменения позволили на законных основаниях выписывать штрафы водителям за неоплату платных парковок.

Сейчас штраф за неоплату парковочного места составляет 1,5 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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