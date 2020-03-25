На ростовских парковках предложили установить системы оплаты, принимающие наличные деньги

25 Март 2020 2020-03-25T15:46:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Неравнодушные ростовские автомобилисты попросили установить паркоматы, которые принимают наличные деньги на платной парковке. Такая инициатива опубликована на портале «Активный Ростовчанин».

Авторы объявления отмечают, что для удобства автомобилистов необходимо разработать приложение, позволяющее осуществлять прием платежей с банковских карт.

- Российский рубль является законным платежным средством, обязательным к приему на всей территории Российской Федерации. Предлагаем обязать владельца парковок ООО «Парковочное пространство Ростов-на-Дону» установить паркоматы, позволяющие производить оплату наличными денежными средствами без взимания комиссии, - говорится в инициативе.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", 12 марта 2020 года вступили в действие поправки в ст. 26.10 и 28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Изменения позволили на законных основаниях выписывать штрафы водителям за неоплату платных парковок.

Сейчас штраф за неоплату парковочного места составляет 1,5 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Платные парковки Ростов-на-Дону 2020: адреса, как и сколько платить, штрафы, кому бесплатно

Выясняем, когда заработают платные парковки, их адреса, сколько и как платить за место, размер штрафа за неуплату (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU