В Ростовской области Роспотребнадзор временно прекратил прием посетителей

25 Март 2020 2020-03-25T17:04:16+03:00

Граждане смогут отправлять документы по почте или оставлять в специальных боксах Фото: Артем КИЛЬКИН

Граждане смогут отправлять документы по почте или оставлять в специальных боксах

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Специалисты регионального отделения управления Роспотребнадзора РФ по Ростовской области временно прекратили прием граждан. Как сообщает официальный сайт ведомства, мера введена в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Посетители смогут оставлять документы, адресованные специалистам, в боксах для приема корреспонденции, установленном в Ростове по адресам: ул. 18-я Линия, 7а, второй этаж, и ул.18-я Линия, 17, первый этаж.

У людей есть также возможность направить заявление или обращение по почте на адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я Линия, 17,а также заполнить специальную форму обращения на официальном сайте управления.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донской столице зарегистрирован первый случай заражения опасной коронавирусной инфекцией.Ростовчанка привезла опасную болезнь из Тайланда.

АЛЛО!

Подробную информацию о работе регионального отделения Роспотребнадзора можно получить по телефону: (863) 253-21-90.

ИСТОЧНИК KP.RU