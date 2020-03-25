В Ростовской области спасатели тушат загоревшийся камыш

25 Март 2020 2020-03-25T17:32:58+03:00

Угрозы распространения огня на населенные пункты нет

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В среду, 25 марта, в Аксайском районе в поле загорелся камыш. ЧП произошло около 16:00 в хуторе Большой лог.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 0,1 га. Пожар тушат от РСЧС 25 человек личного состава и шесть единиц техники, в том числе от МЧС 16 пожарников и четыре машины. Подробности возгорания уточняются.

- Угроза населенным пунктам нет. В 16:59 локализация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сейчас специалисты продолжают работать на месте пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU