В Ростовской области спасатели тушат загоревшийся камыш
Угрозы распространения огня на населенные пункты нет
Спасатели тушат пожар. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
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В среду, 25 марта, в Аксайском районе в поле загорелся камыш. ЧП произошло около 16:00 в хуторе Большой лог.
По предварительной информации, площадь пожара составляет 0,1 га. Пожар тушат от РСЧС 25 человек личного состава и шесть единиц техники, в том числе от МЧС 16 пожарников и четыре машины. Подробности возгорания уточняются.
- Угроза населенным пунктам нет. В 16:59 локализация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Сейчас специалисты продолжают работать на месте пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU