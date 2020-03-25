2020-03-25T17:50:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону к июню появится новый детский сад

Дошкольное учреждение рассчитано на 300 детей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Новый детский сад. Фото: пресс-служба правительств Ростовской областиНовый детский сад. Фото: пресс-служба правительств Ростовской области
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В донской столице в Александровке завершается строительство нового детского сада на 300 мест. Объект подрядчики планируют сдать уже в июне 2020 года. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Согласно документации, общая стоимость работ составила около 264,7 млн рублей, из которых 259,4 млн рублей были выделены из областного бюджета. Строительство нового объекта осуществлялось в рамках нацпроекта «Демография».

Известно, что подрядчик уже закончил строительство стен и перекрытий, монтаж крови и остекленения помещений. Специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных системы и проводят внутреннюю отделку помещения.

Стоит отметить, что к концу февраля 2020 года начнет свою работу детский сад в Советском районе Ростова на улице Шаповалова, который рассчитан на 120 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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