"Врачи готовы": главный кардиолог ЮФО Александр Дюжиков прокомментировал обращение Путина к нации в связи с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T18:12:30+03:00

Хирург с 55-летним стажем уверен в добросовестности и профессионализме своих коллег

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Главный кардиохирург по Южному Федеральному Округу, ростовчанин Александр Дюжиков прокомментировал обращение президента к нации в связи с коронавирусом. Он выразил уверенность, что врачи готовы самоотверженно помогать всем нуждающимся, чтобы замедлить распространения опасной инфекции.

Из-за пандемии коронавируса 25 марта Владимир Путин выступил по всем центральным каналам со срочным обращениям к россиянам. Среди прочего он сообщил, что следующая неделя будет нерабочей. Внеплановые выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. На карантин уходят все кроме сотрудников органов власти, медицинской сферы и некоторых банковских организаций.

В разговоре с корреспондентом Комсомольской правды профессор Александр Дюжиков, имеющий многолетнюю врачебную практику, сообщил, что такая мера пойдет всем на пользу.

- Это поможет замедлить распространение вируса. Необходимо относится к этому серьезно, чтобы сохранить жизнь людям. На нас - врачей возлагается огромная ответственность сохранить не только свою жизнь, но всех жителей региона. Лично я убежден в добросовестности тех, кто работает в сфере медицины, - прокомментировал слова президента Дюжиков.

Профессор добавил, насколько важно информировать граждан во время пандемии. Главное - это соблюдать меры предосторожности.

- Уверен, что многие нуждаются в подсказке, как себя правильно вести. Важно, чтобы люди не навредили ни себе, ни своим близким.

ИСТОЧНИК KP.RU