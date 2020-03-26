2020-03-26T13:46:27+03:00
Общество

С Дона на Черное море: с 1 апреля начнет курсировать поезд Таганрога - Новороссийск

Ласточка будет останавливаться еще в Ростове и Краснодаре
Дадаян Давид
Поделиться:
Новый поезд свяжет Таганрог и Новороссийск.Новый поезд свяжет Таганрог и Новороссийск.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

С 1 апреля начнет курсировать поезд, который свяжет донские и кубанские города. Ласточка отправится из Таганрога и будет следовать через Ростов-на-Дону в Краснодар и Новороссийск. Доехать до черного моря можно будет примерно за 7 часов.

Как сообщили на сайте Северно-Кавказской железной дороги, отправной точкой нового поезда будет станция Таганрог-2, которая располагается на территории старого вокзала. Состав тронется в 5:32, а уже через 10-15 минут остановится на перроне нового городского вокзала.

В Ростов ласточка прибудет в 6:48 - 7:06 и далее по маршруту: Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-Обход. Затем Краснодар, а после Ильская, Абинская, Крымская и Тоннельная.

Конечная в Новороссийске и обратно по такому же маршруту. Время из донского региона на Кубань - около 7 часов. Дорога назад чуть быстрее - 6 часов и 33 минуты.

Продажа билетом уже началась. Стоимость начинается от 1106 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональный оператор рассказал кому положены льготы за вывоз мусора
С Дона на Черное море: с 1 апреля начнет курсировать поезд Таганрога - Новороссийск
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как будет работать водоканал с 26 марта
В Волгодонске бухгалтера детского сада обвинили в хищении почти 13 миллионов рублей
Упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам запускают в ВТБ
В Ростове-на-Дону мужчина три дня просидел на башенном кране
В Ростовской области на границе задержали больше тысячи детских товаров
В Ростовской области могут ввести платное тестирование на коронавирус
В Ростовской области сотрудникам ДПС выдали медицинские маски и перчатки
Ростовчанка присвоила ребенка родственницы, чтобы получить материнский капитал
В Ростовской области пропал 78-летний пенсионер
В Ростове-на-Дону при пожаре в пятиэтажке погиб человек
Отключения света в Ростове-на-Дону 27 марта 2020: где и когда
Ростовчанка Полина Диброва пожаловалась на срыв двух поездок в Дубай
Директора ростовской компании будут судить за крупное мошенничество
В Ростове рецидивист попался на очередной краже
Прочное и долговечное покрытие покроет трассу М-4 "Дон"
В Аксайском районе потушили распространившийся на 1000 кв. м. пожар
В Ростовской области снова ожидаются заморозки до -8 градусов
В Ростове ремонт нескольких улиц будет завершен к середине лета