С Дона на Черное море: с 1 апреля начнет курсировать поезд Таганрога - Новороссийск

26 Март 2020 2020-03-26T13:46:27+03:00

Ласточка будет останавливаться еще в Ростове и Краснодаре

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С 1 апреля начнет курсировать поезд, который свяжет донские и кубанские города. Ласточка отправится из Таганрога и будет следовать через Ростов-на-Дону в Краснодар и Новороссийск. Доехать до черного моря можно будет примерно за 7 часов.

Как сообщили на сайте Северно-Кавказской железной дороги, отправной точкой нового поезда будет станция Таганрог-2, которая располагается на территории старого вокзала. Состав тронется в 5:32, а уже через 10-15 минут остановится на перроне нового городского вокзала.

В Ростов ласточка прибудет в 6:48 - 7:06 и далее по маршруту: Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-Обход. Затем Краснодар, а после Ильская, Абинская, Крымская и Тоннельная.

Конечная в Новороссийске и обратно по такому же маршруту. Время из донского региона на Кубань - около 7 часов. Дорога назад чуть быстрее - 6 часов и 33 минуты.

Продажа билетом уже началась. Стоимость начинается от 1106 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU