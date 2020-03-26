2020-03-26T15:12:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Ростова Алексей Логвиненко посетил ЦГБ из-за коронавируса

Он оценил готовность больницы к приему зараженных пациентов
Юрий ПОЗДНЯК
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Вместе с главврачом ЦГБ Дмитрием Сизякиным градоначальник проверил готовность больницы принимать пациентов с коронавирусом. Фото: rostov-gorod.ruВместе с главврачом ЦГБ Дмитрием Сизякиным градоначальник проверил готовность больницы принимать пациентов с коронавирусом. Фото: rostov-gorod.ru
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Глава администрации Ростова-на-Дону лично приехал в МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко», чтобы на месте детально проверить готовность главного медицинского учреждения донской столицы к чрезвычайным ситуациям, связанным, в первую очередь, с приемом пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

Вместе с главврачом ЦГБ Дмитрием Сизякиным градоначальник внимательно осмотрел оборудование инфекционного модуля — он включает в себя 12 коек, среди которых есть реанимационная. Помимо этого, в центральной городской больнице развернут госпиталь на 40 коек в инфекционном отделении №5, в котором на карантине находятся пациенты с отрицательным результатом на коронавирус.

Алексей Логвиненко также оценил готовность реанимационного блока, боксов, противошоковой палаты, а также процедурного кабинета ЦГБ.

- Все необходимое для лечения пациентов есть. Сейчас у нас есть одна пациентка с положительным результатом на коронавирус. Ее состояние удовлетворительное, температура нормальная, жалоб никаких она не предъявляет, - отметил Сизякин.

Напомним, что по информации Роспотребнадзора у одной пациентки лабораторное обследование на COVID-19 показало положительный результат. Пациентка находится в инфекционном модуле МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко», где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ее состояние удовлетворительное.

Управлением здравоохранения города проведена работа с ростовчанами - лицами, летевшими с пациенткой, у которой подтвержден диагноз COVID-19 на одном рейсе и ее родственниками. В настоящее время 106 контактных находятся на самоизоляции, у них взяты мазки на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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