В ростовском порту столкнулись два теплохода

26 Март 2020 2020-03-26T15:44:52+03:00

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В донской столице в порту во время движения. не смогли разойтись два теплохода. Как рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК России, ЧП произошло в ночь на 26 марта.

По предварительной информации, во время движения от причала теплоход «Дельта» столкнулся с судном «Балт-Флот-14». Во время аварии «Балт-Флот-14» получил незначительные повреждения.

- Розлива нефтепродуктов не обнаружено. Установлено, что в результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в Южном СУТ СК.

На месте произошедшего работали следователи. Они осмотрели место происшествия. По результатам специалистами проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU