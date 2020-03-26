В Ростовской области ищут пропавшего 28-летнего мужчину из Забайкальского края
Донские полицейские разыскивают в регионе пропавшего 28-летнего жителя Забайкальского края Михаила Пещерского. Он ушел из гостиницы «Маяк», расположенной на ФАД «Амур» в Чернышевском районе Забайкальского края и не вернулся.
Пропавший выглядит на 25-30 лет, его рост 165-170 см, он худощавого телосложения, волосы темные.
- В день исчезновения был одет в вязаную шапку черного цвета, камуфлированная куртку в виде пуховика, штаны камуфлированные, темные ботинки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
По предварительной информации, пропавший мог уехать в неизвестном направлении автостопом.
Если вы располагаете хоть какой-то информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба позвонить по телефонам: 8(302-2) 23-57-08, 3-74-16, 8(924)371-76-45.
ИСТОЧНИК KP.RU