В Ростовской области ищут пропавшего 28-летнего мужчину из Забайкальского края

26 Март 2020 2020-03-26T16:17:22+03:00

Пропавшего ищут родственники и полиция. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Он мог поехать в путешествие автостопом

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Донские полицейские разыскивают в регионе пропавшего 28-летнего жителя Забайкальского края Михаила Пещерского. Он ушел из гостиницы «Маяк», расположенной на ФАД «Амур» в Чернышевском районе Забайкальского края и не вернулся.

Пропавший выглядит на 25-30 лет, его рост 165-170 см, он худощавого телосложения, волосы темные.

- В день исчезновения был одет в вязаную шапку черного цвета, камуфлированная куртку в виде пуховика, штаны камуфлированные, темные ботинки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, пропавший мог уехать в неизвестном направлении автостопом.

Если вы располагаете хоть какой-то информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба позвонить по телефонам: 8(302-2) 23-57-08, 3-74-16, 8(924)371-76-45.

ИСТОЧНИК KP.RU