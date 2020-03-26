Экс-начальник УМВД по Ростову-на-Дону возглавил полицию Ставропольского края

26 Март 2020 2020-03-26T17:52:02+03:00

Его стаж в органах составляет 18 лет

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Экс-начальник Управления МВД по Ростову-на-Дону назначен на пост руководителя полиции Ставропольского края, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Дмитрий Вельможко стал заместителем начальника Главного управления полиции Ставрополья. Сейчас начальником ГУ МВД по Ставропольскому краю является Александр Олдак. Именно он представил нового руководителя из донской столицы личному составу.

О личности Дмитрия Вельможко известно, что он окончил Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России по специальности «Юриспруденция». Работать правоохранительных органах он начал с 2002 года. Тогда он устроился в органы внутренних дел Ростовской области сотрудником ППС. За несколько лет трудовой деятельности он дослужился до заместителя начальника по оперативной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU