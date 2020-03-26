В створе улицы Чехова в скором времени появится пешеходная зона
В створе проспекта Чехова появится новая пешеходная зона.
В настоящее время там планируется начать подготовку проекта межевания территории. Сейчас Департамент архитектуры и градостроительства Ростова ведет поиски подрядчика, который займется подготовкой документации проекта межевания территории в границах улицы Седова, проспекта Богатяновский Спуск, Береговой и Нижебульварной. Стоимость этого контракта может составить около 1,2 миллиона рублей.
Напомним, что ранее сообщалось о планах создания новой пешеходной зоны в створе проспекта Чехова. Она будет иметь начало на проспекте Чехова, проходить между мореходным училищем и Парамоновскими складами и продлится до улицы Береговой.
Кроме этой пешеходной зоны, 2020 году в городе появятся проекты 12 территорий для строительства социально-значимых объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU