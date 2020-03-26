Восемь смотровых залов закрылись в ростовском зоопарке из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T19:49:43+03:00

Такие меры были приняты для профилактики коронавируса

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В донском зоопарке из-за пандемии коронавируса закрылись несколько смотровых залов. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Такие меры были приняты вынужденно в рамках профилактики коронавируса. Из-за этого служащие зоопарка закрыли слоновник, носорожник, аквариум, террариум, экзотариум, лемурятник, «Животные Африки», «Галерея приматов».

- Большинство животных зоопарка находятся в открытых вольерах. С наступлением теплой погоды они проводят время на солнце, - заявили в пресс-службе зоопарка.

Но посмотреть на животных по-прежнему можно каждый день с 08:00 до 18:00. Кассы закрываются в 17.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU