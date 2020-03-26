2020-03-26T22:41:27+03:00
Происшествия

В Ростове поймали орудующего на кладбище грабителя

Он воровал сумки у женщин
Виктория Никитина
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В Ростове поймали орудующего на кладбище грабителяВ Ростове поймали орудующего на кладбище грабителяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе проверки, проведенной оперативниками стало известно, что в Тарасовском районе 19-летний злоумышленник на кладбище подкрался к женщине и выхватил у нее сумку, в которой лежали телефон, деньги и ценные вещи. После этого он скрылся с места происшествия.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в местный отдел полиции. Правоохранители смогли найти и задержать и подозреваемого. Позже стало известно, что незадолго до преступления на остановке молодой человек пытался выхватить сумку у другой женщины, но попытка не увенчалась успехом и подозреваемый отправился на кладбище в поисках новой жертвы. Похищенное полицейские изъяли и в скором времени передадут законной владелице.

- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Подозреваемых задержали по горячим следам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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