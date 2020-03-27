Ректором Южного федерального университета назначена Инна Шевченко

27 Март 2020 2020-03-27T08:56:58+03:00

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В Москве подписан документ о назначении ректора в самом крупном вузе юга России - Южном федеральном университете. Свою подпись под ним поставил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Согласно Распоряжению Правительства РФ, главой вуза стала Инна Шевченко. Надо сказать, что она уже с 25 июля 2018 года временно исполняла обязанности руководителя этого учебного заведения.

Известно, что Инна Шевченко родилась в городе Пролетарске. Инна Константиновна - доктор экономических наук. Так, в 1998 году она с отличием окончила Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «Менеджмент». А через год - блестяще еще и с магистратуру этого же вуза. Работала ассистентом на различных кафедрах ТРТУ, который в 2006 году вошел в состав ЮФУ. А в 2012 году была назначена деканом факультета управления в экономических и социальных системах вуза. В 2014-2018 годах Инна Шевченко занимала должности проректора по проектной деятельности и организации научной и проектно-инновационной деятельности университета.

Теперь ближайшие пять лет Инна Константиновна будет руководить Южным федеральным университетом, но уже без приставки «исполняющий обязанности».