На ростовском пляже нашли боевую гранату
Один из посетителей пляжа в Ростове-на-Дону оставил на берегу ручную гранату и скрылся.
Взрывное устройство обнаружил отдыхающий на пляже в Железнодорожном районе. Он незамедлительно сообщил о находке в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники спецслужб. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
На данный момент известно только то, что взрывное устройство оказалось боевой осколочной гранатой РГД-5. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ
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Граната оказалась муляжом.
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ИСТОЧНИК KP.RU