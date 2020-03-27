2020-03-27T09:00:40+03:00
Происшествия

На ростовском пляже нашли боевую гранату

По факту произошедшего проводится проверка
Виктория Никитина
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В Ростове нашли боевую гранату. Фото: ГО и ЧС по РОВ Ростове нашли боевую гранату. Фото: ГО и ЧС по РО
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Один из посетителей пляжа в Ростове-на-Дону оставил на берегу ручную гранату и скрылся.

Взрывное устройство обнаружил отдыхающий на пляже в Железнодорожном районе. Он незамедлительно сообщил о находке в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники спецслужб. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

На данный момент известно только то, что взрывное устройство оказалось боевой осколочной гранатой РГД-5. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

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Граната оказалась муляжом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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