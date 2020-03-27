2020-03-27T09:23:53+03:00
Общество

Ростовчанка Полина Диброва призвала подписчиков не паниковать из-за коронавируса

По ее словам, это лучшее время для наведения порядка
Виктория Никитина
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Полина Диброва призвала не паниковать из-за коронавируса. Фото: аккаунт Полины Дибровой в ИнстаграмПолина Диброва призвала не паниковать из-за коронавируса. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм
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Ростовская модель Полина Диброва попросила своих подписчиков не предаваться панике из-за пандемии коронавируса.

Об этом жена телеведущего из Ростова сообщила в своем аккаунте соцсети Инстаграм. Полина опубликовала снимок, на котором она с мужем запечатлена на каком-то застолье. Под фотографией девушка написала, что в сложившейся ситуации надо неделю посидеть дома. По ее словам, можно навести порядок, подготовить свое жилье к лету и помыть окна.

- Можно совместить, добавить настольные игры и фильмы… А еще есть интересные программы, - написала ростовчанка.

Пользователи в комментариях поддержали ее, но написали, что подобные ограничения в стране могут продлить.

«Неделя может растянуться, но это не главное, главное - здоровье, наше и наших близких», - написал один из комментаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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