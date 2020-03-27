В Таганроге пожарные несколько часов тушили баню

27 Март 2020 2020-03-27T10:21:18+03:00

Почти через час удалось локализовать огонь, еще через два - полностью ликвидировать. Фото: ГУ МЧС России по РО.

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В пятницу, 27 марта, в городе Таганроге произошел пожар. О нем в единую диспетчерскую службу сообщили очевидцы. Известно, что звонок раздался в 04:18 утра. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Шевченко.

- Возгорание произошло в двухэтажном здании, где расположена частная баня, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Пожару почти сразу же был присвоен второй ранг сложности. А на месте происшествия работали 38 человек огнеборцев и 11 спецмашин. Почти через час им удалось локализовать огонь, еще через два - полностью ликвидировать.

В ведомстве добавили, что пострадавших и эвакуированных из бани не было. Теперь причины произошедшего предстоит установить дознавателям государственного пожарного надзора, которые уже разбираются в обстоятельствах случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU