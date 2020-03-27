27 Март 2020 2020-03-27T10:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сельскохозяйственные ярмарки в Ростове-на-Дону 28 марта 2020 года: где и когда. У жителей региона будет возможность купить домашнюю продукцию по выгодным ценам уже в ближайшую субботу.

Как рассказали в региональном правительстве, в этот день пройдут сразу две продовольственные ярмарки. Известно, что одна из них состоится в городе Азове - на улице Привокзальная, 10б, - на территории, прилегающей к торговому центру. А другая - на улице Обсерваторная, 13 в Аксайском районе на площадке гипермаркета, куда ежедневно приезжают многие ростовчане за продуктами питания и быта.

Известно, что торговые ряды развернутся там с самого утра. А вот цены на этих ярмарках будут на 10-15 процентов ниже рыночных, так как торговые места селянам будут предоставляться бесплатно. Сообщается, что там в это время можно в числе прочего купить хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мед, овощи и фрукты.

ИСТОЧНИК KP.RU