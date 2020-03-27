В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная субсидиям на оплату коммуналки

27 Март 2020 2020-03-27T11:18:20+03:00

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В пятницу, 27 марта, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена субсидиям на оплату коммунальных услуг. Известно, что она пройдет в региональном министерстве труда и социального развития Ростовской области. Специалисты будут дежурить у телефона с 14:00 до 16:00.

В это время можно будет узнать по номеру, указанному ниже, ответы на вопросы по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки и адресной социальной помощи малообеспеченным жителям региона.

Также можно будет узнать, кому положены субсидии и их размер, как их получить и правильно оформить. Тот же телефон «горячей линии» минтруда по общим вопросам работает и в будни, а в нерабочие, праздничные дни и в ночное время телефон переведен в режим автоответчика.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU