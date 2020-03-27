2020-03-27T11:18:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная субсидиям на оплату коммуналки

Звонить надо 27 марта после обеда
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Звонить надо 27 марта после обеда.Звонить надо 27 марта после обеда.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 марта, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена субсидиям на оплату коммунальных услуг. Известно, что она пройдет в региональном министерстве труда и социального развития Ростовской области. Специалисты будут дежурить у телефона с 14:00 до 16:00.

В это время можно будет узнать по номеру, указанному ниже, ответы на вопросы по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки и адресной социальной помощи малообеспеченным жителям региона.

Также можно будет узнать, кому положены субсидии и их размер, как их получить и правильно оформить. Тот же телефон «горячей линии» минтруда по общим вопросам работает и в будни, а в нерабочие, праздничные дни и в ночное время телефон переведен в режим автоответчика.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовводоканале до 4 апреля обещали не начислять пеню
В Таганроге неподалеку от пляжа сгорела двухэтажная баня
Жителям Гуково вернули 5,5 миллиона долга по зарплате
Самая красивая девушка России оказалась на карантине из-за коронавируса
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная субсидиям на оплату коммуналки
Сельскохозяйственные ярмарки в Ростове-на-Дону 28 марта 2020 года: где и когда
В Таганроге пожарные несколько часов тушили баню
Ростовчанка Полина Диброва призвала подписчиков не паниковать из-за коронавируса
На ростовском пляже нашли боевую гранату
Ректором Южного федерального университета назначена Инна Шевченко
В Ростове поймали орудующего на кладбище грабителя
Рецидивиста из Ростова поймали после кражи дорогостоящих стройматериалов
В Ростове проведут озеленение берегов реки Темерник
Восемь смотровых залов закрылись в ростовском зоопарке из-за коронавируса
В створе улицы Чехова в скором времени появится пешеходная зона
Экс-начальник УМВД по Ростову-на-Дону возглавил полицию Ставропольского края
В Ростовской области ищут пропавшего 28-летнего мужчину из Забайкальского края
В ростовском порту столкнулись два теплохода
Глава Ростова Алексей Логвиненко посетил ЦГБ из-за коронавируса