В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная субсидиям на оплату коммуналки
В пятницу, 27 марта, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена субсидиям на оплату коммунальных услуг. Известно, что она пройдет в региональном министерстве труда и социального развития Ростовской области. Специалисты будут дежурить у телефона с 14:00 до 16:00.
В это время можно будет узнать по номеру, указанному ниже, ответы на вопросы по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки и адресной социальной помощи малообеспеченным жителям региона.
Также можно будет узнать, кому положены субсидии и их размер, как их получить и правильно оформить. Тот же телефон «горячей линии» минтруда по общим вопросам работает и в будни, а в нерабочие, праздничные дни и в ночное время телефон переведен в режим автоответчика.
АЛЛО!
Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.
ИСТОЧНИК KP.RU