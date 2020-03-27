Самая красивая девушка России оказалась на карантине из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T11:00:14+03:00

Алина Санько не посещает общественные мероприятия и не выходит из дома

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Обладательница титула "Мисс Россия" из города Азова Ростовской области Алина Санько обеспокоена ситуацией с пандемией коронавируса, которая бушует во всем мире. Девушка решила самоизолироваться, чтобы помочь в предотвращении вируса COVID-19 в России.

Как рассказала красавица в своем профиле в Instagram, она на время ограничила перемещение по городу, а также отказалась от посещения общественных мест. Хотя сейчас в самом разгаре подготовка к новому конкурсу "Мисс Россия". Организаторы подыскивают участниц, чтобы выбрать самую привлекательную россиянку 2020 года. Алина Санько, как победительница минувшего года, выступила в лице дирекции конкурса "Мисс Россия". Молодая девушка попросила всех соотечественников серьезно отнестись к проблеме и не верить фейкам.

Алина Санько считает, что сейчас людям необходимо провести время в режиме самоизоляции. Дни карантина можно использовать для саморазвития и отдыха.

- Это поможет адекватно оценить ситуацию и предпринять действенные меры по защите себя и своих близких. Сейчас крайне важно оставаться собранными, не поддаваться панике и строго соблюдать все меры предосторожности, - считает Санько.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", власти Ростовской области уходят на карантин из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU