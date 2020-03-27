Жителям Гуково вернули 5,5 миллиона долга по зарплате

27 Март 2020 2020-03-27T11:11:28+03:00

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В прокуратуре города Гуково решили проверить, как соблюдаются требования трудового законодательства. И выяснилось, что на одной из шахт образовалась задолженность по заработной плате. Речь шла о том, что 296 работникам в общей сложности задолжали более 5,5 миллиона рублей. В итоге в отношении руководства предприятия возбудили административное дело. В результате чего, понесли наказание рублем. Штраф составил 70 тысяч рублей. После этого задолженность по зарплате была погашена. Более того, работникам предприятие выплатили компенсацию за не вовремя выплаченную заработную плату.

Несколько лет назад на Дону был случай, когда около двухсот шахтеров получили первые выплаты в счет погашения долгов по зарплате. Однако голодовку, объявленную несколькими десятками горняков в знак протеста против многомиллионной задолженности перед ними, они решили продолжать до полного ее погашения.

ИСТОЧНИК KP.RU