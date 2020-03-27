2020-03-27T11:22:52+03:00
Происшествия

В Таганроге неподалеку от пляжа сгорела двухэтажная баня

Огонь тушили несколько часов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты будут устанавливать причину произошедшего возгорания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской областиСпециалисты будут устанавливать причину произошедшего возгорания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
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В ночь на пятницу, 27 марта, в городе Таганроге произошел пожар в бане, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Очевидцы сообщили о произошедшем на пульт дежурного в 04:18 часов. Пожар произошел в частной двухэтажной бане на улице Шевченко 222 . Пламя быстро охватило большой участок.

Специалисты тушили пожар на площади 250 кв.м. Возгоранию был присвоен второй ранг, ликвидировать его удалось только в 07:24 часов.

- На месте пожара работали 38 человек. Причины произошедшего устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора, - сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Во время произошедшего пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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