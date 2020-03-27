В Таганроге неподалеку от пляжа сгорела двухэтажная баня
В ночь на пятницу, 27 марта, в городе Таганроге произошел пожар в бане, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Очевидцы сообщили о произошедшем на пульт дежурного в 04:18 часов. Пожар произошел в частной двухэтажной бане на улице Шевченко 222 . Пламя быстро охватило большой участок.
Специалисты тушили пожар на площади 250 кв.м. Возгоранию был присвоен второй ранг, ликвидировать его удалось только в 07:24 часов.
- На месте пожара работали 38 человек. Причины произошедшего устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора, - сообщает региональная пресс-служба МЧС.
Во время произошедшего пожара никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU