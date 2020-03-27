2020-03-27T13:25:21+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону: в Ростовводоканале до 6 апреля обещали не начислять пеню

Из-за коронавируса в Ростове-на-Дону пенсионеров просят не рисковать здоровьем и оставаться дома
Ольга ГОПАЛО
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Вода будет у всех.Вода будет у всех.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: в Ростовводоканале пообещали не начислять пеню в ближайшие дни. Об этом сообщили в компании.

Так, со среды, 26 марта, там уже ограничена работа офисов «Одно окно» и Центра для юридических лиц. Они, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, перешли на дистанционное обслуживание клиентов. Сейчас работают только кассы, которые принимают оплату без комиссии. В компании напомнили, что медики рекомендуют оставаться дома, особенно людям пожилого возраста.

- Если у вас нет доступа к интернету и возможности оплатить услуги на официальном сайте, не стоит рисковать здоровьем, отправляясь в банк или кассу, - говорится в официальном сообщении. - Начисление пени в период с 28 марта по 6 апреля этого года осуществляться не будет. Также действует и дополнительный многоканальный телефон на период дистанционного обслуживания.

АЛЛО!

Дополнительный многоканальный телефон на период дистанционного обслуживания: 8 (863) 309-10-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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