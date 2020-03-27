Минтруда РФ сохранит зарплату россиянам в нерабочую неделю

27 Март 2020 2020-03-27T12:31:51+03:00

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Объявленная президентом Владимиром Путиным из-за распространения коронавируса выходная неделя с 30 марта по 5 апреля не повлияет на уровень дохода для работающих граждан. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Минтруда России.

На сайте ведомства появилась информация о том, что следующая семидневка будет сопровождаться обязательным сохранением за сотрудниками предприятий заработной платы, которую работодатели должны перевести в обычном режиме.

При этом, выплаты не будут повышеными, поскольку период, обозначенный главой государства, не относится к выходным либо праздничным дням. Кроме того, промежуток с 30 марта по 3 апреля не должен включаться в число дней отпуска.

Помимо прочего, в министерстве добавили, что на особой неделе в нормальном режиме будут функционировать все структуры жизнеобеспечения, магазины, аптеки, банки и транспорт. Вне ежедневной работы не останутся соцфонды и госслужащие.

Напомним, что Владимир Путин 25 марта в общенациональном обращении объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Обращаясь к согражданам, президент подчеркнул, что главное в текущей ситуации - это здоровье и безопасность граждан.

Как уточнил позднее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, оснований для дальнейшего продления режима нерабочих дней из-за коронавируса пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU