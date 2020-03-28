28 Март 2020 2020-03-28T16:30:11+03:00

На улицу во время нерабочей недели ростовчан просят не выходить.

Выясняем, кому пока нельзя ездить в транспорте по льготе в дни карантина из-за коронавируса в Ростове-на-Дону

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Карантин из-за коронавируса в Ростове-на-Дону: с 28 марта действие социальных проездных приостановлено. Об этом сообщили в мэрии города. Известно, что мера связана с распоряжением главы региона, которое он подписал накануне, 27 марта.

- В особой защите нуждаются пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями, для которых коронавирус смертельно опасен, - рассказали в горадминистрации. - Поэтому с 28 марта будет приостановлено действие социальных проездных карт, единых проездных талонов, единых социальных проездных билетов, дающих права льготным категориям граждан на бесплатный проезд.

Речь идет не только о передвижениях по Ростову-на-Дону, но и по области.

КОНКРЕТНО

Чьи проездные не будут действовать с 28 марта

- граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию Радиации;

- инвалиды в Российской Федерации, сопровождающие инвалидов 1 группы и детей-инвалидов;

- ветераны боевых действий

- ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним;

- ветераны труда Ростовской области;

- труженики тыла;

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

АЛЛО!

Если необходима помощь в приобретении, доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных средства можно обращаться по круглосуточному телефону горячей линии Департамента соцзащиты населения города Ростова-на-Дону: 8-988-572-65-69.

ИСТОЧНИК KP.RU