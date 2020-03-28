2020-03-28T16:30:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин из-за коронавируса в Ростове-на-Дону: с 28 марта действие социальных проездных приостановлено

Выясняем, кому пока нельзя ездить в транспорте по льготе в дни карантина из-за коронавируса в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
На улицу во время нерабочей недели ростовчан просят не выходить.На улицу во время нерабочей недели ростовчан просят не выходить.
Изменить размер текста:

Карантин из-за коронавируса в Ростове-на-Дону: с 28 марта действие социальных проездных приостановлено. Об этом сообщили в мэрии города. Известно, что мера связана с распоряжением главы региона, которое он подписал накануне, 27 марта.

- В особой защите нуждаются пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями, для которых коронавирус смертельно опасен, - рассказали в горадминистрации. - Поэтому с 28 марта будет приостановлено действие социальных проездных карт, единых проездных талонов, единых социальных проездных билетов, дающих права льготным категориям граждан на бесплатный проезд.

Речь идет не только о передвижениях по Ростову-на-Дону, но и по области.

КОНКРЕТНО

Чьи проездные не будут действовать с 28 марта

- граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию Радиации;

- инвалиды в Российской Федерации, сопровождающие инвалидов 1 группы и детей-инвалидов;

- ветераны боевых действий

- ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним;

- ветераны труда Ростовской области;

- труженики тыла;

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

АЛЛО!

Если необходима помощь в приобретении, доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных средства можно обращаться по круглосуточному телефону горячей линии Департамента соцзащиты населения города Ростова-на-Дону: 8-988-572-65-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время тушения пожара на левом берегу Дона погиб человек
Карантин из-за коронавируса в Ростове-на-Дону: строительство медицинского военного центра завершат к 15 мая
В Азовском районе у мужчины украли электроинструмент на 137 тысяч рублей
Карантин из-за коронавируса в Ростове-на-Дону: с 28 марта действие социальных проездных приостановлено
В Ростове-на-Дону горит камыш на левом берегу Дона
В Ростовской области в розыск объявлен 38-летний мужчина
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: медики провели флешмоб #БудьДома
В группе компаний «Россети» прошло заседание штаба по вопросу минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции
В Ростове-на-Дону наркотики нашли у мужчины с удостоверением следователя
Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 28 марта 2020 года: под наблюдением почти четыре тысячи человек
В Ростовской области домработница обокрала пенсионеров, чтобы погасить кредит
Карантин в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: как будет проходить дистанционное обучение школьников
Карантин в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: потребуют ли медицинскую справку в детском саду
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28-29 марта 2020: сильный ветер и до плюс 17 градусов
В Ростове-на-Дону на Западном «Мерседес» насмерть сбил девушку
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: что будет закрыто в городе с 28 марта