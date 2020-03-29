2020-03-29T13:01:27+03:00
Общество

В Ростовской области мужчина со стажем вождения один месяц сел за руль и попал в аварию с летальным исходом

ДТП произошло недалеко от Красного Сулина
Иван ТИМОФЕЕВ
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Полиция начала проверку по факту ДТППолиция начала проверку по факту ДТПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области, накануне вечером, 28 марта, на 19 км автодороги Новошахтинск-Гуково-подьезд к Красному Сулину, случилась серьезная авария.

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 20-летний водитель «ВАЗ 21104» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, машина вылетела с дороги и опрокинулась.

- В результате ДТП 17-летний пассажир скончался на месте,- отметили в ведомстве.

Известно, что у мужчины за рулем стаж вождения меньше месяца.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области призывает водителей не рисковать жизнями своих пассажиров и других участников дорожного движения, строго соблюдать ПДД, требования дорожных знаков и выбирать скорость в соответствии с конкретными погодными условиями.

Начинающему водителю в первые поездки лучше не брать пассажиров. Если они все-таки оказались на борту, постараться все разговоры за рулем сократить до минимума.

Не стоит новичкам пользоваться и системами беспроводной связи за рулем, ваше внимание должно быть полностью сконцентрировано на дороге, а совмещение разговора с управлением автомобилем приведет, если ни к аварии, то к серьезному перенапряжению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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