2020-03-29T13:10:58+03:00
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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: автобусов и маршруток станет меньше

В нерабочую неделю в Ростове-на-Дону городской транспорт будет ходить реже, чем обычно
Иван ТИМОФЕЕВ
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Количество автобусов в городе сократят, а те, которые выйдут на маршруты, тщательно обработают. ФОТО: пресс-служба городской администрацииКоличество автобусов в городе сократят, а те, которые выйдут на маршруты, тщательно обработают. ФОТО: пресс-служба городской администрации
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В нерабочую неделю в Ростове-на-Дону измени схему работы общественный транспорт. Его количество на городских маршрутах будет сокращено, сообщили в администрации донской столицы.

Напоминаем ростовчанам, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 следующая неделя, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, будет нерабочей.

В связи с этим изменена и работа городского общественного пассажирского транспорта. Так, будет уменьшено количество рейсов, сокращено количество подвижного состава на маршрутах, а значит, увеличится интервал движения.

В администрации попросили ростовчан находиться дома и покидать его только в случае необходимости. При этом планируйте свои поездки заранее. Для удобства организована работа информационного сервиса Pikas Online (https://pikas.its-rnd.ru/), который поможет ознакомиться с расписанием движения городского пассажирского транспорта, выполнить поиск оптимального маршрута, а также отследить местоположение транспортных средств на маршруте. Данный информационный ресурс позволяет сократить время ожидания на остановке.

Также отметим, временно отменили бесплатный проезд для льготников регионального и федерального регистра на всех видах общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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