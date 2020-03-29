2020-03-29T14:36:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Обеззараживая деньги от короновируса в микроволновке, россиянка спалила свои сбережения

Жительница столицы лишилась таким образом 65-ти тысяч рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
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Москвичка лишилась денег, обрабатывая купюры от вирусаМосквичка лишилась денег, обрабатывая купюры от вирусаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эксперты неоднократно говорили о том, что коронавирус любит бумажные купюры. В мире уже были зарегистрированы случаи, когда люди в самоизоляции заражались вирусом, передавая или получая деньги или кредитки.

Жительница Москвы, зная об этой информации, решила по-максимуму себя обезопасить от заражения. Женщина мыслила нестандартно и в качестве аппарата для дезинфекции выбрала микроволновку. Однако предприимчивая дама, видимо, была не в кусе того, что рубли имеют различные защитные элементы, в том числе – и металлическую полоску.

Сунув наличку, 65 тысяч рублей, в микроволновку, москвичка испытала шок. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах. Купюры затрещали, как семечки, и загорелись, сообщает kp.ru.

Результаты сомнительного эксперимента опубликовала в инстаграме пользователь с ником prosto.robski.

Рубрика правильная: "Шок-контент - как делать не надо".

- Ну я была, скажем так, "в легком" шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке, - интересуется она у своих подписчиков.

Кстати, таким же образом лишилась денег и жительница Китая. Жительница провинции Цзянсу таким же образом "обработала" от коронавируса три тысячи юаней (около 28 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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